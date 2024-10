Das ursprüngliche Age of Empires III ist nicht mehr zum Kauf erhältlich und die Server werden ausfallen

HQ

Age of Empires III wurde 2005 veröffentlicht und ist nach 19 Jahren nicht mehr im Handel. Dies wurde durch eine Nachricht auf der Steam-Seite des Remakes, Age of Empires III: Definitive Edition , das im Jahr 2020 veröffentlicht wurde, bestätigt.

"Ab heute wird Age of Empires III (2007) nicht mehr zum Kauf angeboten. Nach vielen Jahren der Unterstützung werden wir den Titel aus dem Verkauf nehmen", sagten sie. Am 30. Oktober werden dann die Online-Server geschlossen, da die Technologie nicht mehr unterstützt wird.

Age of Empires III: Definitive Edition wird natürlich weiterhin unterstützt und erhält am 24. Oktober ein kostenloses Update mit Änderungen an der Lebensqualität und der Balance.

Sie haben allerdings auch mitgeteilt, dass der neue DLC für Age of Empires III: Definitive Edition auf einen späteren Zeitpunkt verschoben wurde und nicht mehr in diesem Jahr veröffentlicht wird, wie ursprünglich geplant. Der Grund dafür sind die zahlreichen laufenden Projekte in der Serie, darunter die Unterstützung für Age of Empires II: Definitive Edition, Age of Empires IV und Age of Mythology: Retold.