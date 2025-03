Das Update "Nightmares and Visions" von Warhammer 40,000: Darktide ist jetzt verfügbar

HQ

Nachdem es Anfang des Monats angekündigt wurde, ist das neueste Update von Warhammer 40,000: Darktide da. Nightmares and Visions wird uns auf die Probe stellen wie nie zuvor, denn unsere Rejects werden im neuen Mortis Trials-Modus Wellen von Feinden und im Havoc-Modus mit aufgemotzten Gegnern konfrontiert sein.

Die Mortis-Prüfungen funktionieren ähnlich wie der Chaos Wastes-Modus in Warhammer: Vermintide 2. Anstatt durch verschiedene Karten zu gehen, musst du dich einer Welle von Feinden stellen, die auf deinem Weg einige coole und einzigartige Buffs sammeln, wie z. B. die Fähigkeit, dass Granaten Sturmwolken erzeugen und der Angriff der Ogryn eine Feuerspur hinterlässt.

In den neuen Havoc-Inhalten erhalten die Feinde ihre eigenen Buffs und du kannst alle möglichen zusätzlichen Herausforderungen finden, von wütenden Gegnern bis hin zu Feinden, die von Nurgle markiert sind und ihre gehässigen Verbündeten heilen. All das ist in der neuen Havoc-Kampagne gebündelt.

Neben diesen Updates wird auch der Ogryn-Talentbaum überarbeitet und es gibt einige frische Premium-Kosmetika, mit denen ihr eure Ausgestoßenen ausrüsten könnt. Schaut euch das alles im Trailer unten an: