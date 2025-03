Das Update "Hornet's Sting" bringt die F/A-18 Hornet auf War Thunder

HQ

Ein neuer Reset Mitte März für Benutzer des beliebten Spiels War Thunder bringt neue Fahrzeuge und visuelle Verbesserungen für drei Karten. Bei den fraglichen Fahrzeugen handelt es sich um den legendären F/A-18 Hornet, den leichten Panzer Hopkins Mk.I und das Schlachtschiff HMS Warspite.

Der F/A-18 Hornet-Jäger, der von der US Navy und dem Marine Corps im Golfkrieg und in Afghanistan eingesetzt wurde, wird in den US-Versionen F/A-18A und F/A-18C sowie in der finnischen F/A-18C erhältlich sein. Zu seinem Kampfarsenal gehört die Lenkbombe Walleye ER/DL.

Die Karten, die ein grafisches Upgrade und Design-Optimierungen für ein noch intensiveres Erlebnis erhalten werden, sind Advance to the Rhine, Sinai und Jungle. Der Titel entwickelt sich ständig weiter und ein weiteres Update ist das Hauptsymptom.

Den Launch-Trailer könnt ihr euch unten ansehen.

