Das Unternehmen, das Obsession finanziert hat, wird seine hohe Auszahlung mit dem Kreativteam teilen

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Viele Menschen verdienen viel Geld mit Obsession. Einer der profitabelsten Filme aller Zeiten bedeutet, dass Millionen an die Unternehmen gehen, die finanziert, vertrieben und vermarktet haben Obsession. Anfangs glaubte man, dass nichts davon an das Kreativteam zurückgehen würde, das im Vergleich zu den Hunderten von Millionen, die der Film bisher eingebracht hat, als geringe Beträge bekämen.

Letzte Woche berichteten wir über die Art Director, die für ihre Arbeit an Obsession 6.700 Dollar bezahlt wurde, aber nun zeigt TheWrap, wie viele Menschen mit dem Erfolg des Films groß verdienen werden, und es scheint, als sei das Kreativteam auf der Liste gekommen. Capstone, die Firma, die Obsession finanziert hat, wird mit dem Film 40-50 Millionen Dollar verdienen und wird diese mit dem Kreativteam, einschließlich Regisseur Curry Barker, teilen.

Auch Jason Blum von Blumhouse wird einen ordentlichen Cent verdienen, da er dafür gesorgt hat, für jede 25 Millionen Dollar Obsession an den US-Kinokassen ein paar Millionen zu bekommen. Deshalb wird er 17 Millionen Dollar verdienen. Focus Features, das den Film vertrieben hat, wird ebenfalls weit über 100 Millionen Dollar verdienen.

Normalerweise erwartet man bei einem Film für 750.000 Dollar nicht, dass er dann fast 250 Millionen Dollar einbringt, und die Leute, die an einem Film arbeiten, erhalten eine Pauschalgebühr. Bei dem Erfolg Obsession sieht man jedoch hoffen, dass die Leute, die den Film so gemacht haben, wie er ist, ein Stück vom Kuchen sehen können, das nicht nur den Film für die Zukunft im Lebenslauf hat.