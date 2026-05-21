Das Unternehmen, das den ausgestorbenen Schattenwolf wieder zum Leben erweckte, bereitet sich nun darauf vor, Neuseelands riesigen Vogel Moa wiederzubeleben

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Es scheint, dass Bioengineering weiterhin eines der meistdiskutierten Bereiche im Bereich des menschlichen Fortschritts ist, obwohl sich diese Entwicklungen derzeit eher auf 'virale' Fortschritte als auf echte Fortschritte für die Menschheit konzentrieren. Colossal Biosciences sorgte relativ kürzlich als führendes Unternehmen auf diesem Gebiet für Schlagzeilen und gab bekannt, dass es gelungen sei, die ausgestorbene Art des Schattenwolfs mit einem Wurf gesunder Exemplare "wiederzubeleben". Daraufhin richtete das US-Unternehmen seine Aufmerksamkeit darauf, andere längst verschwundene Arten wie den Wollmammut von unserem Planeten wiederzubeleben und hat nun einen bedeutenden Durchbruch erzielt, indem er den legendären neuseeländischen Moa zurückbrachte, einen riesigen Vogel mit einer Flügelspannweite von über drei Metern, der vor 600 Jahren ausgestorben ist.

Eine der größten Hürden war es, das genetische Material der Moa in einer Schale der richtigen Größe auszubrüten, und sie könnten nun den Schlüssel gefunden haben. Das Unternehmen hat nun bekannt gegeben (in einem Bericht, der weder peer-reviewed noch verifiziert wurde, wohlgemerkt), dass es erfolgreich 26 gesunde Küken aus künstlich erzeugten Eiern aufgezogen hat. Der Vorteil dieser Eier ist, dass ihre Produktion skalierbar ist, was zur Produktion von Eiern führen könnte, die Moa-Embryonen entwickeln können... oder sogar größere Kreaturen.

Um einen riesigen Moa zurückzubringen, erklären die Wissenschaftler, dass sie genetische Manipulationen an Zellen in einem frühen Stadium durchführen müssten, ähnlich wie beim Schattenwolf. Und im Gegenzug wird eine Art benötigt, die in der Lage ist, diese Eier zu produzieren. Im Moment hat Colossal keinen Kandidaten ausgewählt; der australische EMU und der Tinamou sind mögliche Kandidaten für dieses Projekt.

Glaubst du, wir werden bald die Wiederbelebung des riesigen Moa sehen? Welche anderen ausgestorbenen Arten würden Sie gerne zurückbringen?

Riesiges Moa-Modell. // Wikipedia

Danke, Fuente.