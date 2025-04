Das Universum von Rebel Moon wird sich weiter ausdehnen

HQ

Ob man es liebt oder hasst, das Rebel Moon -Franchise war in den letzten Jahren sicherlich ein Gesprächsthema und eine der größten Investitionen von Netflix. Es ist zwar unklar, ob wir jemals weitere Filme sehen werden, die in das Franchise passen, aber die gute NachrichtRebel Moon für Fans ist, dass zusätzliche Erzählungen und Geschichten auf dem Weg sind und eher früher als später kommen.

Variety berichtet, dass eine Prequel-Comicserie von Titan Comics kommt, die als Rebel Moon: Nemesis bekannt ist. Es wird die Geschichte und Vergangenheit der Figur Nemesis erforscht, die in den Filmen von Doona Bae gespielt wird und dafür bekannt ist, ein großes und auffälliges Cyborg-Schwert zu schwingen.

Die Comic-Serie stammt von Gail Simone und den Zeichnern Federico Bertoni, und was genau sie auspacken wird, wird erwähnt:

"Die Comicserie wird spielen, bevor Nemesis zu einem schwertschwingenden, teilweise mechanischen Attentäter wurde, und wird als "actiongeladene und knallharte Geschichte im Stil eines Rache-Westerns beschrieben, in der sich eine unschuldige Frau auf dem Weg von Imperium-Soldaten wiederfindet, die ihre Familie abschlachten."

Die Serie wird ab dem 16. Juli in den Verkauf gehen und die zweite Comic-Auflage aus dem Rebel Moon sein, nach House of the Bloodaxe, die von Zack Snyder geschrieben und von Titan veröffentlicht wurde.