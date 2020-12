Das Universum von League of Legends bringt ein MMO hervor

You're watching Werben

Diese Woche eröffnete sich eine neue Welt für Fans von League of Legends. Greg Street, Vice-President für die Bereiche IP und Entertainment bei Riot Games, gab beiläufig bekannt, dass die Produktion eines MMOs in der Welt von Runeterra in Auftrag gegeben wurde. Details gab es nicht, doch die Firma wirbt neue Talente an, um dieses Großprojekt in den nächsten Jahren zu verwirklichen. Es ist erwähnenswert, dass Street zuvor bei Blizzard aktiv war, wo er unter anderem World of Warcraft verantwortete. Wenn ihr wissen wollt, was bei Riot Games im kommenden Jahr sonst so ansteht, dann verweisen wir euch gerne auf unser Videointerview mit dem Manger Marc Merrill.