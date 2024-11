Das Universum, das nie war: Erster offizieller Blick auf die Episode von Concord Secret Level

HQ

Es wurde viel über die kommende Anthologie-Serie von den Machern von Love, Death and Robots über die Welt der Videospiele, Secret Level, gesprochen, vor allem angesichts der offensichtlichen Qualitätsabrechnung, die sie uns über eine Vielzahl von Franchises bieten wird, wenn sie am 10. Dezember auf Prime Video Premiere feiert. Aber es gab auch eine eher ungewöhnliche Situation, denn eine der zehn Episoden drehte sich um Concord, Sonys größten Flop des Jahres (und der Geschichte).

Als die Absage des Spiels angekündigt wurde, dachten viele, dass die Episode von Secret Level über Concord einfach für die Ewigkeit in einer Schublade liegen würde, obwohl es Stimmen gab, die sich darum bemühten, zumindest diesen Trostpreis für das zu haben, was sie nie spielen werden würden. Und die Produzenten haben beschlossen, es am Netz zu lassen, und jetzt können wir dank eines Beitrags auf X einen ersten Blick darauf werfen, was es zu bieten hat.

Merkwürdig ist, dass dieser Teaser das "Discover Concord"-Zeichen nicht korrigiert hat, was die Zuschauer hier nur ein einziges Mal tun werden, bevor Concord in den Abgrund des Vergessens zurückkehrt.

Neugierig auf die Concord-Episode von Secret Level, nachdem Sie den Trailer gesehen haben?