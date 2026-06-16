Das ungarische Parlament verabschiedet ein neues Gesetz, das die Amtszeiten des Ministerpräsidenten auf zwei begrenzt und das Comeback von Victor Orbán blockiert

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Es ist schon eine Weile her, seit Ungarn Victor Orbán als Ministerpräsident abgewählt hat (tatsächlich im April). Jetzt kommen einige neue Veränderungen.

Wie von Euractiv und YLE berichtet, hat das Parlament eine Verfassungsänderung genehmigt, die die maximale Amtszeit eines Premierministers auf acht Jahre oder zwei vierjährige Amtszeiten begrenzt.

Das bedeutet, dass der ehemalige Ministerpräsident Viktor Orbán in Zukunft nicht mehr an die Macht zurückkehren kann, da die Obergrenze für alle seit Mai 1990 verbüßten Amtszeiten gilt.

Das Parlament genehmigte die Änderung mit 135 zu 50 Stimmen. Die Begrenzung der Amtszeit des Premierministers war ein zentrales Wahlversprechen des amtierenden Premierministers Péter Magyar.