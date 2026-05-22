Das Unentschieden von Roland Garros enthüllt erste Rivalen für Sinner und Djokovic

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Die Auslosung für Roland Garros 2026 fand am Donnerstag statt, und ohne den Titelverteidiger Carlos Alcaraz werden die meisten Blicke auf Jannik Sinner gerichtet sein, der von einer perfekten Serie bei den Masters 1.000 Turnieren stammt und seinen ersten Grand Slam auf Sand gewinnen will. Viele erwarten jedoch, dass Novak Djokovic, der im Februar letzten Jahres das Finale der Australian Open erreichte, seitdem aber inkonstant war, in einer seiner letzten Chancen hart arbeiten wird, um mit seinem vierten Sieg in Paris einen rekordbrechenden 25. Grand Slam zu gewinnen.

Die gute Nachricht für beide ist, dass sie auf gegenüberliegenden Seiten der Tabelle platziert wurden. Sinner gibt sein Debüt gegen den französischen Wildcard Clement Tabur, während Djokovic gegen Giovanni Mpetshi Perricard debütiert.

Djokovic hat einen ziemlich schwierigen Weg vor sich, mit einem spannenden Duell gegen Joao Fonseca in der dritten Runde und mit Alexander Zverev als topgesetztem Rivalen im Halbfinale.

Ein weiterer Spieler, den man im Auge behalten sollte, ist Rafael Jódar, der in seinem Debütjahr auf der ATP-Senioren-Liga beeindruckende 15-3 auf Sand hat und die erste Runde überspringen wird, um in der zweiten Runde gegen Aleksandar Kovacevic zu debütieren, wobei er möglicherweise in der dritten Runde auf den siebtgesetzten Taylor Fritz trifft. Ein weiterer aufstrebendes Talent aus Spanien, Martín Landaluce, startet in der ersten Runde und könnte in der dritten Runde auf Sinner treffen...