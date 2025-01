Das Uncharted-Studio dreht einen Film zu Horizon: Zero Dawn

HQ

Sechs Monate sind vergangen, seit Gerüchte über eine Absage der TV-Serie von Netflix: Zero Dawn die Runde machten. PlayStation hat nicht viel darüber gesagt, es aber im Grunde genommen heute Abend bestätigt.

Nicht, indem er es direkt aussprach, sondern indem er während der CES-Pressekonferenz von Sony ankündigte, dass Columbia Pictures einen Film auf der Grundlage von Horizon: Zero Dawn dreht. Asad Qizilbash, der Chef von PlayStation Productions, sagte, dass sie sich in einem frühen Entwicklungsstadium befinden, was bedeutet, dass wir eine Weile warten müssen, um das Endprodukt zu sehen... Wenn es dieses Mal tatsächlich bis ins Ziel kommt.

Das Faszinierende an der Ankündigung ist, dass es sich um eine Adaption des ersten Spiels handeln wird, so dass es anscheinend Aloys Entstehungsgeschichte so erzählen wird, wie wir sie kennen. Die TV-Serie von Netflix sollte anscheinend eine völlig neue Geschichte im Universum erzählen, aber es hört sich so an, als hätte sich PlayStation Productions entschieden, mit diesem Film eine weitaus "einfachere Lösung" zu finden.

Wer soll Aloy in dem Film spielen (Rose Leslie könnte heutzutage vielleicht zu alt sein) und in welchem Studio sollen die Spezialeffekte gemacht werden?