Das unangekündigte Multiplayer-FPS-Spiel von Respawn wurde abgesagt

Es scheint, dass Respawn Entertainment, das Studio hinter Titanfall, Apex Legends und Star Wars Jedi: Survivor, ein unangekündigtes Multiplayer-FPS-Spiel abgesagt hat.

Diese Nachricht stammt von TheGamePost, die einen LinkedIn-Post der ehemaligen Respawn-Mitarbeiterin Emilee Evans aufgefangen hat, in dem enthüllt wurde, dass das Spiel, an dem sie im letzten Jahr gearbeitet hatte, abgeschaltet wurde.

Wir wissen zwar nicht, was genau dieses Spiel war, aber es wurde angenommen, dass es sich um eine brandneue IP gehandelt haben könnte. Evans merkte in ihrem Beitrag auch an, dass sie nach der Schließung des Projekts auf der Suche nach Arbeit ist, was darauf hindeutet, dass das Gleiche für andere gilt, die für das Projekt eingestellt wurden.

Im Rahmen der Umstrukturierung von EA wurde Anfang des Jahres ein weiteres Respawn-Spiel abgesagt, und es scheint, dass der Fokus des Studios in erster Linie auf Apex Legends und Star Wars Jedi liegen wird. Titanfall-Fans müssen einfach weiter hoffen, dass irgendetwas auf sie zukommt.