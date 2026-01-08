Das unangekündigte Life is Strange-Projekt erhält in Europa eine Altersfreigabe und bringt Chloe Price und Max Caulfield erneut zusammen.

HQ

Es sieht so aus, als würden wir bald zur Life is Strange -Reihe zurückkehren, da festgestellt wurde, dass in Europa ein neues Kapitel im größeren Franchise altersfreigegeben wurde. Die Website Pan European Game Information (PEGI) hat enthüllt, dass ein Projekt namens Life is Strange: Reunion eine Bewertung von "16" erhalten hat, entsprechend den vorherigen Kapiteln.

Der Haken bei dieser Bewertung ist, dass sie inzwischen aus dem Public Domain der Seite entfernt wurde, aber Gematsu schaffte es, einen Nachweis zu machen, bevor das passierte. Das andere Merkwürdige an dieser Entwicklung ist, dass die Bewertung bereits im März 2025 für die PlayStation 5 veröffentlicht wurde, auch wenn die beigefügte Beschreibung die Grundlage für eine noch nicht bekannte Folge darlegt.

"Chloe Price war Max Caulfields Partnerin in der Zeit... Sie zu verlieren ist Max' größtes Bedauern. Jetzt ist Chloe an die Caledon University gekommen. Von Albträumen und unmöglichen Erinnerungen geplagt, braucht Chloe Max' Hilfe. Aber Max steckt bereits in einer Krise: In drei Tagen wird ein tödliches Inferno den Campus zerstören."

Also ja, es scheint, dass wir in Zukunft erwarten sollten, Max Caulfield nach einer kürzlichen Hauptrolle Life is Strange: Double Exposure wieder im Fokus zu sehen, aber dann mit ihrer ehemaligen Partnerin Chloe Price zusammentraf, die im ersten Spiel der Serie (in manchen Fällen) ein schicksalhaftes Ende fand.

Wann wir offiziell mehr über dieses Spiel hören werden, ist unklar, aber da Double Exposure 2024 debütierte und True Colors 2021 erschien, nähern wir uns dem Zeitpunkt, an dem wir erwarten, dass mehr Life is Strange auf PC und Konsolen erscheinen werden.