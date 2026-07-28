Das umstrittene US Open Mixed-Doppel kehrt zurück, bei dem Novak Djokovic und Aryna Sabalenka zusammengearbeitet haben

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Vor einem Jahr entbrannte bei den US Open eine große Kontroverse, als der Grand Slam ankündigte, das Mixed-Doppel-Format neu zu gestalten: ein kürzeres Turnier eine Woche vor dem Hauptturnier, mit kürzeren Matches (Best-of-Three Sätzen, jeweils nur vier Spiele und ohne Vorteil) und der Anwesenheit von Profi-Tennisspielern statt der spezialisierten Mixed-Doppelspieler. Einige konnten nicht teilnehmen, da sie das kombinierte Einzelranking als Kriterium für die Auswahl nutzten...

"Dream-Team"-Paare wie Emma Raducanu und Carlos Alcaraz, Casper Ruud und Iga Swiatek, Taylor Fritz und Elena Rybakina sowie Mirra Andreeva und Daniil Medvedev spielten in der ersten Ausgabe des neuen Mixed-Doppels, obwohl am Ende Sara Errani und Andrea Vavassori waren, spezialisiert auf Mixed-Doppel, die im Vorjahr gewonnen hatten -2024-, diejenigen, die das Turnier gewannen, indem sie Ruud und Swiatek besiegten und eine Million Dollar gewannen – während sie 2024 200.000 Dollar gewannen –.

Dieses Format wurde in diesem Jahr für das US Open Mixed-Doppel 2026 kaum verändert und findet eine Woche vorher, vom 24. bis 26. August, statt, wobei sich die sechs besten Teams nach kombinierter Einzelrangliste direkt für das 16-Teams-Hauptfeld qualifizieren, acht Teams Wildcards erhalten und die verbleibenden beiden Plätze durch eine Qualifikationslosung mit acht Teams entschieden werden. Dieses Jahr eingeführt.

Die ersten Spielerinnen, die auf der Startliste erscheinen, wurden bekannt gegeben, darunter ein Duell zwischen der Weltranglistenersten Aryna Sabalenka und dem ehemaligen Weltranglistenersten 24. Grand-Slam-Sieger Novak Djokovic.

Weitere Pais sind Swiatek und Casper Ruud, Elena Rybakina und Taylor Fritz, Naomi Osaka und Kei Nishikori, Jessica Pegula und Jack Draper sowie die Titelverteidigerinnen Sara Errani und Andrea Vavassori. Die Liste ist nicht endgültig und das Einstiegsfenster schließt am 17. August.