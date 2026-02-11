Das ukrainische Olympiarennen riskiert eine Disqualifikation, indem er seinen Helm trägt: "Eine Medaille ist im Vergleich zum Leben der Menschen wertlos."

HQ

Vladyslav Heraskevych, der ukrainische Skeleton-Rennfahrer, der einen Helm mit Fotos ukrainischer Athleten anfertigte, die im Krieg gegen Russland getötet wurden, wird sich dem IOC widersetzen und sogar eine Disqualifikation riskieren, nachdem ihm gesagt wurde, den Helm nicht zu tragen, da dies gegen die IOC-Regeln verstößt, die alle politischen, religiösen oder rassistischen Demonstrationen verbieten.

Das IOC sagte, sie hätten versucht, seinem Wunsch mit Mitgefühl gerecht zu werden, und ihm stattdessen ein schwarzes Armband angeboten. Aber am Mittwoch entschied sich Heraskevych trotzdem, ihn beim Training zu tragen. Sein erstes offizielles Rennen findet am Donnerstag statt.

"An diesem Punkt würde ich sagen, dass eine Medaille im Vergleich zum Leben der Menschen wertlos ist, und ich glaube, auch im Vergleich zum Andenken dieser Athleten", sagte Heraskevych, wohl wissend, dass er eine Disqualifikation riskiert, obwohl er verteidigt, dass sein Helm nicht gegen die IOC-Regeln verstößt (laut Reuters).

Heraskevych sagte außerdem, dass es ohnehin keine Zeit für einen neuen Helm geben würde. "Mit dem Skelett, das um Hundertstelsekunden entschieden ist, sind die Differenzen extrem gering. Ich habe nur dieses Helmmodell speziell für mich angefertigt, und ein anderer Helm würde nicht genauso passen", sagte er.

Unterdessen forderte das IOC am Mittwoch den 27-jährigen Ukrainer erneut auf, seine Meinung zu ändern. "Wir werden heute den Athleten kontaktieren und die vielen, vielen Gelegenheiten wiederholen, die er hat, seine Trauer auszudrücken. Wir wollen, dass er seine Trauer ausdrückt", sagte der IOC-Sprecher Mark Adams, fügte aber hinzu: "Für uns und die Athleten ist das Spielfeld heilig. Diese Menschen haben ihr ganzes Leben diesem Moment gewidmet."

Wir werden am Donnerstag sehen, ob das IOC seine Regeln einhält, was die Disqualifikation von Heraskevych bedeuten würde, was zu einem diplomatischen Konflikt eskalieren könnte, wie der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj anerkannte und ihm dankte, dass er die Welt an den Krieg erinnerte.