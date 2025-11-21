Das Turnier wurde für das Call of Duty: Black Ops 7 Monster Energy Launch Invitational festgelegt

HQ

An diesem Wochenende findet das erste große Turnier auf Call of Duty: Black Ops 7 statt, wobei 11 der 12 Call of Duty League Kader, die anwesend sein und von fünf Challengers -Teams ergänzt werden. Da dieses Event zwischen dem 22. und 23. November stattfinden soll, mit 75.000 Dollar auf dem Spiel und ausgerichtet von Monster Energy, kennen wir nun das feste Bracket und wie die Teams gesetzt wurden.

Monster Energy Launch Invitational Erstrunden-Matchups:



OpTic Texas vs. FC Stallions



Carolina Royal Ravens gegen G2 Minnesota



FaZe Vegas gegen Riyadh Falcons



Toronto Koi gegen Team WaR



Los Angeles Thieves gegen Telluride Bush Gaming



Miami Heretics vs. Orgless (anstelle der Los Angeles Guerrillas M8)



Boston Breach vs. Cloud9 New York



Vancouver Surge gegen OMiT Brooklyn



Das Turnier ist ein Doppel-K.-o.-Turnier, das heißt, jedes Team kann ein Spiel verlieren und bleibt im Rennen, aber eine zweite Niederlage führt zu einem K.o. Unten sehen Sie, wie der Rest des Brackets angeordnet und gesetzt ist.