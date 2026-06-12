Das Trump Mobile T1 Phone ist einfach ein HTC U24 Pro mit etwas Goldlackierung

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Trump Mobile kommt, und es scheint, dass das Trump Mobile T1 Phone im Wert von 499 Dollar ein identischer Klon des HTC U24 Pro 2024 ist, wie Android Headlines berichtet.

Das Telefon wird in China hergestellt, und das goldfarbene Handy teilt dieselbe interne Architektur wie das HTC U24 Pro, wobei jedoch ein etwas größerer – und langsamer aufladender – 5.000-mAh-Akku der einzige funktionale Unterschied ist.

Trump Mobile wurde vor fast einem Jahr angekündigt, und nun wird das Trump Mobile T1 Phone an diejenigen ausgeliefert, die es vorbestellt haben (und auch an einige Medienvertreter). Das Telefon wird nicht als "Made in the USA" vermarktet.

Trump Mobile behauptete zunächst, sein Ziel sei es, ein in Amerika hergestelltes Gerät herzustellen. Aber wie sich herausstellte, hat ein chinesischer Hersteller es entworfen und hergestellt. Der Hersteller bezieht den Großteil der Teile des Geräts aus China. Und um dies widerzuspiegeln, hat Trump Mobile die Formulierung seiner Website geändert und erklärt, dass es das Telefon mit amerikanischen Werten aufbaut.

Trumps Gerät hat eine goldene Außenseite, eine amerikanische Flaggengrafik auf der Rückseite und einen Lautsprechergitter mit sieben runden Löchern statt sechs pillenförmigen. Trotz des Mangels an neuer Hardware verkauft sich das Trump Mobile T1 Phone etwa zum gleichen Preis wie das HTC-Gerät bei seiner Markteinführung vor zwei Jahren.