Das Trikot von Indiana Jones kann für 75.000 £ Ihnen gehören

HQ

Wenn Sie ein kleines Stück ikonischer Filmerinnerungsstücke besitzen möchten und zufällig eine Million Dollar übrig haben, wird das Indiana Jones-Hemd, das er in Raiders of the Lost Ark trug, derzeit versteigert.

Das Kleidungsstück, das seit den Dreharbeiten vor mehr als 40 Jahren verschwunden ist, wurde durch eine forensische Untersuchung auf seine Echtheit bestätigt und soll für 150.000 bis 300.000 Pfund verkauft werden. Interessiert? Nun, gehen Sie einfach auf die Auktionsseite und geben Sie ein Gebot ab.

Ist das etwas, das du in deine Garderobe aufnehmen würdest?