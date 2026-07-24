Das Tremor-Kartenpaket für Quake ist nach sechs Jahren Entwicklung jetzt verfügbar

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Viele von euch hier sind vielleicht zu jung, um sich an LAN-Partys zu erinnern, aber diejenigen, die zwischen den 1990er und den 2000er Jahren leidenschaftlich für die PC-Gaming-Szene waren, erinnern sich sicher an die Wochenenden, an denen man Computer, Monitor und Peripheriegeräte auseinandergebaut, in Kisten gepackt und zu einem Freund (oder zur Garage) eines Freundes mit guter Netzwerkverbindung reiste (was damals eine Seltenheit war) und sich in einem lokalen Netzwerk-Multiplayer-Rausch hineingab, bis Der Sonntag kam, ich schlief kaum und lebte von Pizza, Softdrinks und fettigen Snacks. Gute Zeiten, daran besteht kein Zweifel. Auf diesen 'Partys' verliebten sich einige von uns in das Medium, teilten ihre Spiele auf Disketten oder den ersten CD-ROMs. Dort entstanden auch Serien wie id Softwares DOOM und Quake.

Quake ist ein einzigartiger Fall in der Geschichte der Videospiele, denn selbst heute gibt es noch eine Community, die nicht nur gerne an diesen Titel schwelgt, sondern auch aktiv ist und ihn weiter ausbaut – was uns zu den heutigen Nachrichten bringt. Nach mehr als sechs Jahren Entwicklung und fünf Jahren seit der offiziellen Ankündigung ist das Tremor-Kartenpaket für Quake jetzt auf der Slipseer-Website zum Download verfügbar, und hier ist der direkte Link zur Seite.

Es handelt sich um ein eigenständiges 32-stöckiges Abenteuer, das in einer parallelen Version von Quake spielt, "in dem Versuch, die klassische Quake Atmosphäre mit modernen Werkzeugen und Designphilosophien heraufzubeschwören."

Es ist auf jeden Fall eine brillante Möglichkeit, einem Klassiker neues Leben einzuhauchen, der für mehrere Generationen von Spielern voller Erinnerungen steckt. Was hältst du davon – sollen wir dieses Wochenende Quake spielen?