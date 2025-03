Das Töten von Kindern ist ein Fehler, verrät Inzoi Entwickler

HQ

Wenn es eine Sache gibt, die dir ein Spiel selten erlaubt, dann ist es Gewalt gegen Kinder zu begehen. Auch wenn du Braith mit deinem Schrei in Skyrim gerne von einer Klippe stürzen würdest, wird sie es abtun und dir immer wieder sagen, dass sie keine Angst vor dir hat.

Kürzlich veröffentlichte Sims-ähnliche Inzoi überschritten diese Grenze mit beiden Füßen, so schien es, als die Spieler entdeckten, dass sie Kinder mit einem Auto anfahren konnten. Das Kind fliegt wie durch die Hose und wird vom Spiel für tot erklärt. Schwerer Stoff, wirklich.

Wie ein Vertreter gegenüber Insider Gaming erklärte, handelt es sich jedoch um einen Fehler in Inzoi, an dessen Behebung die Entwickler bei Krafton hart arbeiten. "Dieses Problem wurde durch einen unbeabsichtigten Fehler verursacht, der im neuesten Patch behoben wurde", heißt es in der Erklärung. "Diese Darstellungen sind höchst unangemessen und spiegeln nicht die Absicht und die Werte von Inzoi wider. Wir verstehen den Ernst dieser Angelegenheit und altersgerechte Inhalte und verstärken unsere internen Überprüfungsprozesse, um ähnliche Vorfälle in Zukunft zu verhindern."

Der Fehler wurde Berichten zufolge inzwischen behoben, aber wir empfehlen Ihnen, mit Ihrem Auto nicht in Kinder zu fahren - weder im Spiel noch im wirklichen Leben - nur um auf der sicheren Seite zu sein.