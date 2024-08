Das Theaterstück "Stranger Things" kommt an den Broadway

HQ

Eine der zusätzlichen Möglichkeiten, Stranger Things -Inhalte zu konsumieren, besteht darin, ins Theater zu gehen, um das Stranger Things: The First Shadow -Stück zu sehen. Es ist schon seit einiger Zeit in Produktion und kann im Londoner West End angesehen werden, aber bald wird das Stück den großen Teich überqueren und auch am New Yorker Broadway uraufgeführt.

Dies wurde von Netflix bestätigt, das verrät, dass die Produktion im März 2025 am Broadway Premiere haben wird, wobei der Ticketverkauf für das zweifellos sehr beliebte Stück bereits am 17. September in den allgemeinen Verkauf geht.

Worum es bei Stranger Things: The First Shadow geht, heißt es in der Synopsis: "Hawkins, 1959: eine normale Stadt mit regelmäßigen Sorgen. Das Auto des jungen Jim Hopper springt nicht an, Bob Newbys Schwester nimmt seine Radioshow nicht ernst und Joyce Maldonado will einfach nur ihren Abschluss machen und verdammt noch mal raus aus der Stadt. Als der neue Student Henry Creel ankommt, stellt seine Familie fest, dass ein Neuanfang nicht so einfach ist... Und die Schatten der Vergangenheit haben eine sehr große Reichweite."

