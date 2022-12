Das The Witcher-Crossover von Lost Ark startet im Januar

HQ

Wir haben gespannt auf weitere Informationen gewartet, was das The Witcher-Crossover von Lost Ark beinhalten wird, und jetzt, da wir uns seiner Veröffentlichung nähern, haben Amazon Games und Smilegate genau das getan.

Uns wird gesagt, dass das Crossover verschiedene Synchronsprecher aus der Serie wieder in ihre Rollen schlüpfen und eine "neue Geschichte in einer neuen Welt " zum Leben erwecken wird. Dazu gehören Geralt, Yennefer, Triss, Löwenzahn und Ciri, die alle auftreten, und es wird eine neue zeitlich begrenzte Eventinsel in Lost Ark namens White Wolf's Haven auftauchen.

In Bezug auf das, was die Geschichte bieten wird, heißt es in einer Pressemitteilung: "In dieser einzigartigen und zeitlich begrenzten Veranstaltung ist eine neue Insel, White Wolf's Haven, eine Kulisse für Fröhlichkeit und Festivals, bis plötzlich ein mysteriöser Wirbel auftaucht und die Feierlichkeiten pausiert.

"Während die Spieler die Quelle des unerklärlichen Phänomens untersuchen, treffen sie auf einen Besucher aus einer anderen Zeit und an einem anderen Ort - Geralt von Riva, dem berühmten Hexer. Dies beginnt eine Kette von Ereignissen, in denen sich der Spieler dem Geheimnis dieses interdimensionalen Wirbels stellt und dabei noch mehr Besucher aus einer anderen Dimension trifft."

Andernfalls gibt das Event den Spielern des verlorenen Schatzes die Möglichkeit, Gegenstände zum Thema The Witcher zu verdienen, wobei zusätzliche Kosmetika wie Narben, Karten, Festungsstrukturen, Emojis und mehr im Shop im Spiel ankommen.

Der genaue Veröffentlichungstermin für das Crossover muss noch bestätigt werden, aber es wird irgendwann im Januar 2023 sein.