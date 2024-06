Das Testen mit dem offiziellen Mod-Tool für Baldur's Gate III hat begonnen

HQ

Obwohl, wie oben erwähnt, das offizielle Modding-Tool für Baldur's Gate III bis September verfügbar sein wird, möchte Larian sicherstellen, dass Patch 7 für das Spiel so ausgefeilt und stabil wie möglich erscheint, was in diesem Fall bedeutete, dass über den Sommer eine Reihe von Tests durchgeführt werden mussten.

Der erste closed alpha Test des Mod-Tools hat gerade heute begonnen, wie Larian in einem Community-Update auf Steam mitteilt. In diesem Test hat das Studio eine Handvoll Modder ausgewählt, die Seite an Seite arbeiten werden, um die wichtigsten neuen Funktionen in Patch 7 zu überprüfen, während eine zweite Phase seines Plans eine geschlossene Beta im Juli mit rund 1.000 Benutzern sein wird, für die sich (zum Glück) jeder anmelden kann.

Antworten auf alle Fragen zur bevorstehenden Beta und zur Funktionsweise des Modding-Systems in Baldur's Gate III finden Sie in den vollständigen FAQ auf dem Discord-Kanal hier.