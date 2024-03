Das Team von Respawn Apex Legends ist von Entlassungen betroffen

HQ

Kennst du den Gag in der Simpsons-Eröffnung? Die Szene, in der Lenny ein neues "Tage ohne Unfälle"-Schild repariert und von der Leiter rutscht, was zeigt, dass es jetzt 0 Tage ohne Unfälle gegeben hat. Die Berichterstattung über die Spieleindustrie macht einen zu einem Lenny, nur dass wir statt von Unfällen immer von Entlassungen sprechen.

Die Anzüge scheinen nicht genug davon bekommen zu können, dass Leute ihren Job verlieren, und wie VGC entdeckt hat, wurden im Rahmen der größeren Kürzungen von EA Leute, die bei Respawn an Apex Legends arbeiten, entlassen. "Nach 20 Saisons von Apex und 5 Jahren bei Respawn fast auf den Tag genau wurde mein Job entlassen und ich wurde entlassen. ", schrieb der Social-Media-Leiter Alex Ackerman.

"Es ist zu sehen, wie einige der Leute, mit denen ich seit fast 3 Jahren zusammenarbeite, entlassen werden. Hoffentlich landen sie eher früher als später auf ihren Füßen", schrieb Leveldesigner Aaron Stump.

Wenn man bedenkt, dass das Geschäftsjahr fast vorbei ist, könnte es sein, dass wir das Schlimmste der Entlassungen noch nicht hinter uns haben, da die Unternehmen ihre Gewinnmargen noch weiter ausbauen wollen.