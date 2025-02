Das Team von Elon Musk erhält beispiellosen Zugang zum staatlichen Zahlungssystem

HQ

Elon Musks unermüdlicher Drang, die Verschwendung der Regierung zu reduzieren, hat ein neues Niveau erreicht, da sein sogenanntes Department of Government Efficiency vollen Zugang zum bundesstaatlichen Zahlungssystem erhalten hat, so ein Beitrag auf Bluesky von Ron Wyden, einem demokratischen Senator aus Oregon und ranghohes Mitglied des Finanzausschusses des Senats. Die Datenbank, die jedes Jahr über 6 Billionen US-Dollar an Bundestransaktionen abwickelt, enthält persönliche Daten von Millionen von Amerikanern, Details zu Medicare- und Sozialversicherungszahlungen und sogar Aufzeichnungen von staatlichen Auftragnehmern – darunter einige, die mit Musks Unternehmen konkurrieren.

Die Entscheidung wurde von Donald Trumps Finanzminister Scott Bessent getroffen, trotz heftiger Einwände langjähriger Beamter, von denen einer Berichten zufolge wegen des Schritts zurückgetreten ist. Kritiker, darunter Senator Ron Wyden, warnen, dass Musks Zugang zu politisch motivierten Störungen, Cybersicherheitsrisiken und einer gefährlichen Überschneidung zwischen seinem persönlichen Imperium und nationalen Interessen führen könnte. Befürworter argumentieren jedoch, dass Musks effizienzorientierter Ansatz dazu beitragen könnte, veraltete Regierungssysteme zu rationalisieren und Verschwendung zu reduzieren.

