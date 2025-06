Das Team Astralis Counter-Strike 2 hat einen neuen Anführer im Spiel

HQ

Es gab eine Zeit, in der Astralis das Team war, das es in kompetitiven Counter-Strike zu schlagen galt, aber das ist schon lange her, und heute versucht die dänische Organisation, ihren alten Ruhm zurückzuerobern. Um dies zu erreichen, hat Astralis die Verpflichtung eines brandneuen Spielers bekannt gegeben, einer Person, die die Rolle des Anführers im CS2-Kader übernehmen wird.

Genauer gesagt ist es Rasmus "HooXi" Nielsen, der sich dem Team anschließt. Obwohl HooXi Däne ist, ist dies das erste Mal, dass HooXi für Astralis spielt, nachdem er zuvor bei G2 Esports, Copenhagen Flames, MAD Lions und mehr tätig war.

HooXi wird die Führungsrolle übernehmen und Spieler wie Nicolai "dev1ce" Reedtz, Victor "Staehr" Staehr, Martin "stavn" Lund und Jakob "jabbi" Nygaard befehligen.

Erwarten Sie, Astralis im Juli auf der IEM Cologne 2025 wieder in Aktion zu sehen und danach auch das Esports World Cup CS2-Event im August.