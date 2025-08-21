Das Tagebuch der Anne Frank ist in einigen Schulregalen in Florida nicht mehr erhältlich

HQ

In den USA A nimmt der südliche Bundesstaat Florida den Schutz seiner Kinder und anderer Bürger sehr ernst. Laut The Guardian werden "Hunderte von Titeln aus den Regalen von Bibliotheken und Klassenzimmern gezogen", genau wie zu Beginn eines neuen Schuljahres.

Florida hat in diesem Jahr bereits "die landesweit höchste Rate an Bücherverboten verzeichnet [und] zensiert weiterhin Lesematerial in Schulen": 4.561 Fälle von verbotenen Titeln in 33 Schulbezirken.

Im Mai war der Schulbezirk Hillsborough County gezwungen, mehr als 600 Bücher zu entfernen, was den Bezirk 350.000 Dollar kostete. Zu den entfernten Büchern gehören Das Tagebuch der Anne Frank und What Girls Are Made of von Elana K. Arnold.

In Escambia County, einem der neun Schulbezirke, die Bücher aus ihren Bibliotheksregalen genommen haben, sind es 400 Titel, darunter I Know Why the Caged Bird Sings von Maya Angelou und Slaughterhouse-Five von Kurt Vonnegut.