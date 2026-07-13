Das T-Rex-Fossil soll bei einer Auktion für Millionen verkauft werden, aber die Wissenschaftler sind nicht zufrieden

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Fast dreißig Jahre nachdem ein Dinosaurierfossil erstmals vom berühmten Auktionshaus Sotheby's versteigert wurde, könnte ein neues Fossil Geschichte schreiben und die teuerste Zusammenstellung von Dinosaurierresten, die wir je gesehen haben. Gus, eines der vollständigsten T-Rex-Fossilien, die von Wissenschaftlern gesammelt wurden, wurde von Auktionatoren mit 30 Millionen Dollar bewertet.

Das qualifiziert Gus nicht automatisch als das teuerste Dinosaurierfossil aller Zeiten, aber er ist nicht weit davon entfernt. Laut BBC ist der aktuelle Rekordhalter ein Stegosaurus namens Apex, der 2024 für 44,6 Millionen Dollar verkauft wurde, elfmal so viel wie der ursprüngliche Wert. Im Moment kann man nicht einmal für Gus bieten, es sei denn, man möchte mindestens 19 Millionen Dollar ausgeben – ein Preis, der für Wissenschaftler und Museen, die das Fossil untersuchen und ausstellen wollen, viel zu hoch ist.

Es hat eine Debatte in den wissenschaftlichen Gemeinschaften ausgelöst, ob solche Fossilien ausschließlich Wissenschaftlern vorbehalten werden sollten oder ob die Fossilienjäger das Recht haben, mit ihren Suchen einen großen Reichtum zu verdienen. "Die Menschen, die nach diesen Fossilien suchen, verbringen monatelang im Feld, mit Zelten und ihrem Essen in ihren Rucksäcken und campen mitten im Nirgendwo mit den Klapperschlangen, den Insekten und den Berglöwen", sagt Cassandra Hatton, globale Leiterin der Naturgeschichte bei Sotheby's.

Für 30 Millionen Dollar gibt es Menschen, die sich Gus leisten können, aber sie sind eher superreiche als Museen. Ein nahezu vollständiges T-Rex-Fossil zu besitzen, klingt sicherlich nach etwas, das einem Milliardär würdig ist, aber das würde Wissenschaftlern die Chance nehmen, das Fossil zu studieren und wichtige Informationen vom Dinosaurier zu gewinnen.