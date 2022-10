Das System Shock Remake scheint im März 2023 zu erscheinen

HQ

Während es noch nicht offiziell vom Entwickler Nightdive Studios enthüllt wurde, scheint es, als ob ein Datum festgelegt wurde, an dem das System Shock Remake ankommen wird. Wie auf der Steam-Seite des Spiels gezeigt, ist März 2023 aufgeführt, was bedeutet, dass es nicht zu lange dauert, bis wir dieses Spiel ausprobieren können - vorausgesetzt, die Auflistung ist korrekt.

Hinzu kommt, dass Sie das Spiel auf Steam bereits für £ 34.99 vorbestellen können, was weiter darauf hindeutet, dass der Titel auf dem Weg ist und auf dieses März-Datum abzielt. Was den genauen Tag im März betrifft, an dem System Shock Remake erscheinen wird, so muss das noch erwähnt werden.

Werdet ihr wieder gegen SHODAN antreten, wenn das Remake kommt?