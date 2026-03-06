Das Sword Art Online-Universum wird mit JRPG Echoes of Aincrad erweitert

Sie haben vielleicht kürzlich gesehen, dass Bandai Namco die Ankündigung eines neuen Projekts angeteasert hat. Dieser Teaser ließ einiges zu bestätigen, da er kaum Substanz enthielt, wobei die Prämisse dieser begrenzten Enthüllung darauf zurückzuführen war, dass die offizielle vollständige Enthüllung nur wenige Tage entfernt war. Zu diesem Zweck wissen wir nun, was das betreffende Spiel ist, denn Bandai Namco hat offiziell den Vorhang für ein weiteres Abenteuer in der Welt von Sword Art Online gelüftet.

Dies ist ein JRPG namens Echoes of Aincrad, bei dem die Spieler sich als Helden anziehen und damit beauftragt sind, eine Fantasiewelt zu erkunden, Aufgaben zu erfüllen, neue Fähigkeiten, Fähigkeiten und Ausrüstung zu erwerben und unterwegs Monster und Kreaturen zu besiegen.

In einer matschigen und rauen, mittelalterlich anmutenden Welt spielt Echoes of Aincrad animeähnliche Figuren, die die künstlerische Gestaltung ansonsten polarisieren. In diesem Land der Gefahren und Gefahren treffen die Spieler auf verschiedene Bosse und Gegner, die mit den vorhandenen Kampfmechaniken besiegt werden müssen, die Echtzeit-Action-RPG-Gameplay bieten und Fans zufriedenstellen sollten, die ein praktischeres und spannenderes Erlebnis suchen.

Obwohl es eine Kerngeschichte und Missionen zu verfolgen gibt, ermöglicht das Design des Spiels den Spielern, vom ausgetretenen Weg abzuweichen und sich ihren eigenen Platz in der weiteren Welt zu schaffen. Du kannst Nebenaktivitäten und Ziele übernehmen, Feinde jagen, um deine Macht und dein Potenzial zu steigern, die Geheimnisse des Landes erkunden und entdecken oder einfach den Kernereignissen folgen und an der zentralen Geschichte arbeiten.

Für diejenigen, die weitere Vergleiche mit dem Angebot von Echoes of Aincrad suchen: Wenn Sie Code Vein II seit dem Start zu Jahresbeginn spielen, werden Ihnen einige Ähnlichkeiten in der visuellen Ausrichtung, im Kampf-Gameplay und sogar in der Benutzeroberfläche bemerken, die unten rechts Kernfähigkeiten und andere persönliche Merkmale am unteren Bildschirmrand hervorhebt. Obwohl es viele vertraute Elemente gibt, sollte gesagt werden, dass diese Spiele in getrennten und völlig unterschiedlichen, größeren Franchises basieren.

Mit Blick auf die Veröffentlichungspläne für Echoes of Aincrad wird das Spiel bereits am 10. Juli 2026 auf dem PC über Steam, PS5 und Xbox Series X/S erscheinen. Da es näher als weiter entfernt ist, kann man unten eine Menge Bilder aus dem Spiel sehen.