Das Switch-Puzzlespiel Suika Game wird bald auf dem PC erscheinen

Nachdem es ursprünglich exklusiv auf der Nintendo Switch erschienen ist, bevor es auch für mobile Geräte erschien, wurde bekannt gegeben, dass Aladdin Xs Suika-Spiel bald auch auf dem PC über Steam debütieren wird.

Das Puzzlespiel ist zu einem der größten Hits auf der Switch-Plattform geworden und wurde angeblich etwa 7,4 Millionen Mal heruntergeladen, was es laut Eurogamer zu einem erfolgreicheren Erfolg als Minecraft oder The Legend of Zelda: Link's Awakening macht. Die Gesamtverkäufe des Spiels sollen 13 Millionen überschritten haben.

Was die PC-Version von Suika Game betrifft, wissen wir das genaue Veröffentlichungsdatum noch nicht, da solche Informationen nicht geteilt werden. Ebenso werden einige Funktionen der bestehenden Version des Titels ebenfalls nicht erwähnt, was unklar macht, ob der Mehrspieler-DLC in dieser PC-Version enthalten sein wird.

Was wir wissen, ist, dass die PC-Version von Suika Game Anpassungsmöglichkeiten, Controller-Unterstützung, Steam-Erfolge enthalten wird und dank der Systemanforderungen, die bis zu 16 GB RAM und mindestens 2 GB Speicherplatz liegen, für fast alle Spieler zugänglich sein sollte. Es ist unklar, ob das Spiel vom Steam Deck unterstützt wird.

Angesichts des enormen Erfolgs von Suika Game, wirst du dir ein Exemplar schnappen und es selbst auf dem PC ausprobieren?