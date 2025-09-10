Das Survival-Horror-Spiel Dark Deception bekommt eine Verfilmung

HQ

Eine weitere Videospiel-Adaption wurde angekündigt, denn das Indie-Survival-Horror-Spiel Dark Deception von Glowstick Entertainment kommt auf die große Leinwand. So It Goes Entertainment hat sich mit den Autoren Adrian Speckert und Cory Todd Hughes zusammengetan, um den Film zu drehen.

Wie Deadline berichtet, bleiben die Details zur Besetzung und Produktion derzeit unter Verschluss. In Dark Deception nutzen die Spieler eine Mischung aus Arcade-Gameplay und klassischem Horror, um aus einem Labyrinth zu entkommen, damit sie nicht in den Klauen und Zähnen einiger schrecklicher Kreaturen ihr Ende finden.

Das Spiel hat sich mehr als 6 Millionen Mal verkauft, und es wurden weltweit 58 Millionen Spieler gemeldet. Sie kennen das Spiel vielleicht aus der Zeit, als es aufgrund der Verwendung des Wortes "Monster" im Spieltitel in einen Gerichtsstreit mit Monster Energy Drinks geriet. Glowstick Entertainment gewann schließlich diesen Rechtsstreit, aber wir müssen sehen, ob der Untertitel "Monsters & Mortals" in der Verfilmung verwendet wird.