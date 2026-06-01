Das Surface Laptop Ultra ist das erste Laptop mit Nvidia RTX Spark

HQ

Vor ein paar Tagen begannen sowohl Microsoft als auch Nvidia gleichzeitig in den sozialen Medien anzudeuten, dass etwas "Großes" im Zusammenhang mit Hardware in Arbeit sei. Dieses Etwas wurde nun endlich in Form des Surface Laptop Ultra enthüllt. Ein elegantes kleines Gerät, das zudem das erste ist, das Nvidias neuen, auf ARM basierenden RTX Spark bietet.

Das Surface Laptop Ultra ist mit einem 15-Zoll-Mini-LED-Display ausgestattet, mit einer Auflösung von 262 Pixeln pro Zoll und einer Spitzenhelligkeit von satte 2.000 Nits – etwas, das Microsoft selbst als das hellste Surface-Display aller Zeiten beschreibt. Der Laptop wird außerdem mit einem haptischen Touchpad ausgestattet sein (endlich!).

Der RTX Spark basiert auf Nvidias Blackwell-Architektur und kann mit bis zu 20 CPU-Kernen, 6.144 GPU-Kernen und 128 GB einheitlichem Speicher konfiguriert werden. Es wird außerdem behauptet, dass der Chip leistungsstark genug ist, um eine Menge Grafik- und KI-Leistung zu liefern, auf dem Niveau bestimmter Laptops mit einer RTX 5070.

Der Preis wurde noch nicht bekannt gegeben, aber angesichts der aktuellen Marktbedingungen sowie der Leistung und Verarbeitungsqualität, auf die das Surface Laptop Ultra abzielt, sollten wir wahrscheinlich mit einem recht hohen Preis rechnen.

Microsoft ist jedoch nicht der Einzige, der mit der neuen RTX Spark-Plattform experimentiert, und mehrere andere Hersteller werden voraussichtlich in diesem Jahr ihre eigenen Laptops mit Nvidias neuem Chip unter der Haube vorstellen, darunter ASUS, Dell, HP und MSI.

<social>

</social>