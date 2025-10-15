Das Summer Game Fest kehrt am 5. Juni nächsten Jahres zurück

HQ

Erst vor ein paar Monaten haben wir mit großem Interesse das Summer Game Fest verfolgt und gespannt auf den Beginn der diesjährigen Sommerferien gewartet. Wie gewohnt war es ein großer Erfolg für Organisator und Moderator Geoff Keighley, der neue Zuschauerrekorde aufstellte.

Es wurde schon früh bestätigt, dass es nächstes Jahr wieder ein Summer Game Fest geben wird, aber zu diesem Zeitpunkt hatten wir noch keine weiteren Informationen - bis heute. Via Threads wurde bekannt gegeben, dass "das Summer Game Fest am Freitag, den 5. Juni 2026, LIVE aus dem legendären Dolby Theatre in Los Angeles zurückkehrt!"

Und das ist noch nicht alles. Auch wenn es noch acht Monate sind, schreibt Keighley, dass wir uns auf "ein spektakuläres, plattformübergreifendes Showcase dessen freuen können, was als nächstes in Videospielen kommt". Wenn sich das gleiche Muster der letzten Jahre fortsetzt, können wir uns wahrscheinlich auf ein Sony-Event kurz davor und das diesjährige große Microsoft-Event zwei Tage später freuen. Außerdem wird Nintendo wahrscheinlich um diese Zeit einen Direct-Stream laufen lassen und wie üblich können wir uns wohl auf viel mehr freuen.

Spannend, aber vorher haben wir im Dezember die Game Awards (organisiert von Keighley, der hier auch der Gastgeber ist), und wir können davon ausgehen, dass einiges von dem, was dort gezeigt wird, auch auf dem Summer Game Fest zu sehen sein wird.

Auch wenn es noch ein langer Weg ist... was wäre deine absolute Traumankündigung auf dem Summer Game Fest 2026?