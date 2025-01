Das Summer Game Fest findet am 6. Juni statt

HQ

In Anbetracht des Todes der E3 und der Tatsache, dass Geoff Keighleys Summer Game Fest stetig beliebter und größer geworden ist, ist es wahrscheinlich keine Überraschung zu hören, dass die Veranstaltung im Juni wieder stattfinden wird, um einen Showcase zu veranstalten, der auf der ganzen Welt übertragen wird, und verschiedene persönliche Aktivitäten in den folgenden Tagen.

Es wurde bestätigt, dass das Summer Game Fest Showcase am 6. Juni um 22:00 Uhr BST / 23:00 Uhr MESZ im YouTube Theater in Los Angeles stattfinden wird und dass es sich um eine zweistündige Show handeln wird, die "spektakuläre neue Ankündigungen, Überraschungen und Enthüllungen zu Videospielen" bieten wird.

Darauf folgen die Play Days -Aktivitäten, bei denen sich Medien und Influencer in der Innenstadt von Los Angeles treffen, um viele der Spiele zu sehen, die in der Show selbst gezeigt wurden. Diese findet vom 7. bis 9. Juni statt und wird "mehr als 40 der besten Publisher der Spielebranche" umfassen.

Dies ist zwar ziemlich das Gleiche wie in den Vorjahren, wenn auch in einem etwas größeren Maßstab, aber das diesjährige SGF wird ein zusätzliches neues Element enthalten, eine "Business-to-Business-Vordenker-Veranstaltung, die sich mit einigen der wichtigsten Veränderungen, Herausforderungen und Chancen befasst, mit denen die globale Videospielindustrie konfrontiert ist". Diese wird von Keighley und dem ehemaligen Leiter von GamesIndustry.biz, Christopher Dring, geleitet.

Wir können auch davon ausgehen, dass andere Shows in diesem Zeitraum stattfinden werden, obwohl vorerst die einzige, die angekündigt wurde, eine Day of the Devs: SGF Edition ist, die zweifellos voller Indies sein wird, auf die man achten sollte.