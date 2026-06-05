Das Summer Game Fest beginnt mit der Ankündigung des Resident Evil Code Veronica-Remakes

Wir mussten nicht einmal fünf Minuten warten, bis das Summer Game Fest uns die erste Überraschung bot, die uns bei dieser siebten Ausgabe 2026 aus den Sitzen springen ließ. Der Trailer, den wir sahen, öffnete sich mit einer Ich-Aufnahme eines französischen Gebäudes, wo eine ältere Dame die Tür zu einer Mietwohnung öffnete. Die Sache ist... wir haben uns an Resident Evil Code Veronica nicht mehr so erinnert, und Tatsache ist, dass dies ein komplettes Remake des Spiels ist, das 2027 für PC, PS5, Xbox Series und Nintendo Switch 2 erscheint.

Geoff Keighley wollte dem Produzenten der Serie, Jun Takeuchi, danken, dass er ihn und SGF ausgewählt hat, diese ganz besondere Ankündigung zu machen. Im Moment haben wir kein Veröffentlichungsfenster für Resident Evil Veronica (wie diese Version genannt wird), aber du kannst dir unten den Trailer ansehen.