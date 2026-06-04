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Es mag eher wie ein geografisches Wunderwerk aus einem Science-Fiction-Film klingen, aber die Länder, die an das Südchinesische Meer grenzen, stehen nun vor einem neuen "Baggerrasen", nachdem China einen Großteil des Antilope-Riffs ausgegraben hat und es innerhalb von sechs Monaten von größtenteils unter Wasser zu einem Halbmond aus weißem Sand und festem Land verwandelt hat.

Laut BBC hat China diese Leistung mit Cutter-Saugbaggern erreicht. Andere Mächte in der Region, wie Vietnam und in geringerem Maße die Philippinen, verwenden ähnliche Methoden, um Riffe auszubaggern und so neues Land zu schaffen, auf das sie Anspruch erheben können.

China, mit den größeren Ressourcen, führt das Rennen an, und jedes Mal, wenn es ein neues Stück festes Land schafft, patrouillieren Küstenwach- und Milizschiffe im Gebiet und beanspruchen weitere Ansprüche darauf. Laut der Asian Maritime Transparency Initiative wurden in den letzten drei Jahren elf neue Häfen gebaut. Während die Philippinen und Vietnam möglicherweise rechtliche Ansprüche auf einige dieser Gebiete haben, scheint China nicht bereit zu sein, sich an den Anfang der 2000er Jahre eingeführten Verhaltenskodex zu halten.

"China macht einfach weiter, was es auf dem Wasser will, und nagt an seiner Souveränität. Ich denke, was Sie schließlich sehen werden, ist eine unverbindliche Vereinbarung. Aber vielleicht wird das diplomatischen Raum für Vietnam, die Philippinen, Malaysia und andere eröffnen, um effektivere Verhandlungen untereinander zu führen, ohne über Asean gehen zu müssen", sagte Greg Poling, Leiter der AMTI.