Das Studio Tactical Adventures, Schöpfer der Solasta-Serie, wurde von Kepler Interactive übernommen

Obwohl Gamereactor in den Medien von größeren Ankündigungen und Preisverleihungs-Utensilien überschattet wurde, entging nicht die Ankündigung bei den letzten The Game Awards von Solasta II, dem D&D-basierten cRPG-Titel, der durch sein System und seine Präsenz sofort darauf hindeutete, dass dieser Titel die klaffende Lücke füllen könnte, die Baldur's Gate 3 in diesem Genre hinterlassen hat, bis ein vierter Teil erscheint.

Solasta II ist für den Early Access im Jahr 2025 geplant, und es scheint, dass das, was auf uns zukommt, vielversprechend genug ist, dass Publisher Kepler Interactive vor dem Early Access-Start eine Mehrheitsbeteiligung an dem Tactical Adventures-Studio erworben hat. Der CEO des Studios, Matthieu Girard, sagte zu dem Deal:

"Wir freuen uns, Teil der Kepler-Familie zu werden! Es ist eine Gruppe kreativer unabhängiger Studios, die eng mit unseren Werten übereinstimmen und es uns ermöglichen, den Start von Solasta II besser zu planen und zu verstärken."

"Das kollaborative Modell von Kepler passt perfekt zu den Zielen von Tactical Adventures, da das Studio von der Expertise von Kepler Interactive in den Bereichen Marketing und Publishing profitieren wird, während es die Kontrolle über unsere Produktion und redaktionelle Unabhängigkeit behält."

Alexis Garavaryan, CEO von Kepler Interactive, sagte über die Partnerschaft: "Wir sind sehr stolz darauf, Tactical Adventures im Kepler-Kollektiv willkommen zu heißen. Wenn wir neue Studios oder Partner einstellen, haben die Übereinstimmung mit den Werten und die Sicherstellung, dass wir die gesamte Gruppe voranbringen, für uns oberste Priorität, und es ist eine Entscheidung, die wir sorgfältig abwägen."

"Das Engagement von Tactical für Authentizität passt perfekt zu unserer Vision. Mit Solasta haben sie ein herausragendes taktisches RPG geschaffen, das bei der leidenschaftlichen Community, die sie im Laufe der Jahre aufgebaut haben, großen Anklang gefunden hat, und wir freuen uns darauf, ihre Mission weiterhin zu unterstützen und gleichzeitig ihre frische Perspektive und Expertise in der Familie willkommen zu heißen."

Was erwarten Sie von Solasta II ? Schauen Sie sich den Teaser-Trailer unten an.