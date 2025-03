Das Studio Super Mega Team kündigt Schließung an, nachdem es seinen Investor an das Spiel verloren hat, aber das wird nicht das Ende sein

HQ

2024 war das schlimmste Jahr in der Geschichte der Videospielindustrie, was die Schließung von Studios und die Entlassung von Arbeitern angeht. Nach Angaben der Website Obsidian, die seit 2022 Entlassungen und Schließungen von Studios zählt, gingen im Jahr 2024 14.600 Arbeitsplätze in der Branche verloren. Und im Jahr 2025 sind wir bereits bei 1.200, das Problem besteht also weiterhin. Zu den Zahlen des letzten Jahres müssen wir nun aber leider das gesamte Super Mega Team Team hinzufügen, das Ende letzten Jahres offenbar still und leise geschlossen hat. Erst jetzt ist die Nachricht ans Licht gekommen, die von den Entwicklern auf ihrem Social-Media-Konto berichtet wurde.

"Letzten Dezember hat der Investor, der das Work-for-Hire-Projekt, an dem wir 18 Monate lang gearbeitet haben, finanziert hat, die Finanzierung eingestellt, und das bedeutete, dass wir das Unternehmen schließen mussten."

Es ist jedoch nicht alles negativ, denn das Team wird weiterhin zusammenkommen, um zu versuchen, sich unter einer neuen Identität neu zu formieren und weiterhin gemeinsam Spiele zu entwickeln.

"(...) wir fühlten uns eine Zeit lang traurig und besiegt, es waren großartige 15 Jahre und alles, aber wir sind auch ziemlich stur und planen, wieder auf die Replay-Taste zu drücken, um weiterhin gemeinsam Spiele zu machen.

Bleiben Sie dran! ♥️"

Super Mega Team war in den letzten Jahren für Veröffentlichungen wie The Knight Witch, Rise & Shine oder Supermagic verantwortlich, und wir hoffen, in Zukunft mehr von ihrem Talent, wenn auch unter einem anderen Namen, zu sehen.