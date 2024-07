Das Studio Robocop: Rogue City arbeitet an einem "unangekündigten Action-RPG-Projekt"

HQ

Viele Leute, uns eingeschlossen, waren beeindruckt, wie gut es Entwickler Teyon gelungen ist, den ursprünglichen Robocop im letztjährigen Action-Blockbuster Robocop: Rogue City zum Leben zu erwecken.

Natürlich fragen sich viele, was ihr nächstes Projekt sein wird, und einige hoffen auf ein neues Robocop-Abenteuer. Aber das scheint nicht der Fall zu sein. Aufmerksame Reddit-Nutzer stellen fest, dass das Studio Stellenangebote veröffentlicht hat, die uns einige Hinweise darauf geben, was sie auf Lager haben.

Insbesondere können wir sehen, dass Teyon an einem "unangekündigten Action-RPG-Projekt" arbeitet, das anscheinend mit Unreal Engine 5 entwickelt wird und für "PC und Konsole" veröffentlicht werden soll. Zusätzlich zu Robocop hat Teyon zuvor an Terminator: Resistance und Rambo: The Video Game gearbeitet, und es scheint, dass sie weiterhin mit klassischen Film-Franchises arbeiten werden, da sie auch einen Zwischensequenz-Designer brauchen, der "Erfahrung in der Arbeit mit Schauspielern am Set" hat.

Wir schätzen, dass es etwa zwei Jahre dauern wird, bis wir herausfinden, was sie auf Lager haben, aber wenn man bedenkt, wie gut Robocop: Rogue City war - wir sind wirklich neugierig.