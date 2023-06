Das Studio No More Heroes und Killer is Dead kündigt eine große Ankündigung an

HQ

Seit März neckt Grasshopper Manufacture, die Entwicklungsfirma hinter No More Heroes und Killer is Dead, etwas. Ein Countdown erschien auf der Seite zum 25-jährigen Jubiläum am 29. März, dem Datum der Jubiläumsfeier.

Es scheint, dass der Countdown am 15. Juni enden wird. Bisher gab es keine Teaser darüber, was wir von dem von Suda51 geführten Studio sehen konnten, aber angesichts seines Rufs werden die Leute bereits gespannt sein, was kommt.

Angesichts des Datums des Countdowns ist es höchst unwahrscheinlich, dass dies Teil einer der Sommer-Gaming-Präsentationen sein wird, und es wird wahrscheinlich eine Enthüllung sein, die von diesen Veranstaltungen entfernt ist.

Was glaubst du, was Grasshopper Manufacture vorhat?