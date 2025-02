Das Studio Liquid Swords entlässt einen Teil seines Teams, während es versucht, sein erstes Projekt abzuschließen

HQ

Wenn du mit Liquid Swords Studio nicht vertraut bist, liegt das wahrscheinlich daran, dass es noch kein Spiel veröffentlicht hat. Aber wenn wir sagen, dass es von einem Mitgründer der Avalanche Studios und Just Cause-Ideologen Christofer Sundberg gegründet und geleitet wird, könnten Sie einige Ideen bekommen. Liquid Swords wurde 2020 gegründet und bis 2023 plante das schwedische Studio, 100 Mitarbeiter zu beschäftigen. Jetzt muss sie diese Zahl reduzieren.

Liquid Swords hat auf seiner Website und in den sozialen Medien bekannt gegeben, dass es aufgrund der Herausforderungen der aktuellen Branche und seiner finanziellen Situation sein Personal abbauen muss. Die Anzahl der entlassenen Mitarbeiter wurde nicht bekannt gegeben, aber es scheint, dass der Kern des Studios groß genug sein wird, um die Arbeit an seinem aktuellen Projekt und an einer langfristigen Wartung des Studios fortzusetzen.

Der Gründer und CCO von Liquid Swords, Christofer Sundberg, erklärt: "Ich habe unseren Mitarbeitern und Aktionären Erfolg versprochen und ein Studio aufzubauen, das die Spieleentwicklung mit einem kleinen, expertengesteuerten Team und einem nachhaltigen Arbeitsmodell neu definiert. Vieles davon haben wir zwar erreicht, aber veränderte Marktbedingungen haben uns daran gehindert, innerhalb unseres Zeitrahmens erfolgreich zu sein. Infolgedessen müssen wir uns von talentierten Personen trennen, die maßgeblich zu unserer Reise beigetragen haben. Das ist unglaublich schwierig, aber wir bleiben unserer Vision treu und werden mit einem engagierten Team weiter an unserer IP und unserem ersten Spiel arbeiten."