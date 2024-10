Das Studio It Takes Two bestätigt, dass sein nächstes Spiel eine neue IP ist

HQ

Gestern bestätigte Hazelight, dass It Takes Two mehr als 20 Millionen Mal verkauft wurde. Jonas beendete seinen Artikel mit der Wiederholung, dass das Studio sein nächstes Spiel vor 2025 enthüllen wird und dass einige unbegründete Gerüchte behaupteten, dass es eine Fortsetzung des großen Hits von 2021 sein würde. Jetzt wissen wir, dass der letzte Teil völlig falsch ist.

Das schwedische Studio bestätigt, dass es sich bei dem Spiel, das es später in diesem Jahr ankündigen wird, um ein neues geistiges Eigentum handeln wird, also nicht um eine Fortsetzung von It Takes Two, Brothers: A Tale of Two Sons oder A Way Out. Electronic Arts hat mit der Ankündigung, dass seine Marke EA Originals auch dieses Koop-Spiel veröffentlichen wird, eine kleine zusätzliche Information hinzugefügt.

Zu guter Letzt hat Josef Fares beschlossen, unser Gehirn zum Laufen zu bringen, indem er sagt, dass der Titel des Spiels S*** ******N. Stop Between? Star Kitchen? Kranke Pokémon? Es lohnt sich auch, einen extra Blick auf die gelben Post-it-Zettel zu werfen. Heißen die Hauptfiguren des Spiels Mio und Zoe?

Wie heißt das Spiel Ihrer Meinung nach und wann wird es angekündigt?