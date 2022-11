Das Studio hinter Skate zeigt neues Gameplay

HQ

Das Full Circle-Spieleentwicklungsstudio wurde ausschließlich gegründet, um Skate wiederzubeleben, was sie mit ungewöhnlicher Offenheit getan haben, so dass es parallel zu den Wünschen und dem Feedback der Community wachsen kann. Sie haben in den letzten Monaten auch globale Spieltests durchgeführt und zeigen nun die Ergebnisse.

Offensichtlich ist es noch nicht fertig und die Qualität der Animationen zeugt immer noch davon, aber sie haben seit dem letzten Mal einen langen Weg zurückgelegt. Werfen Sie einen Blick auf das Gameplay unten.