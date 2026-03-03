Das Studio hinter Citadelum and One Military Camp eröffnet Abylight Buenos Aires

HQ

Abylight, das in Barcelona ansässige Studio und Verlag, das sowohl für eigene Titel (wie das jüngste Citadelum und das frühere One Military Camp) als auch für Adaptionen anderer (Hyper Light Drifter und SOMA) verantwortlich ist, kündigte heute Morgen offiziell die Eröffnung einer neuen Tochtergesellschaft in der argentinischen Hauptstadt an.

Mit dem Namen Abylight Buenos Aires und "einer Organisation ähnlich dem Mutterstudio Abylight Barcelona" ist diese neue Niederlassung der Entwicklung für "aufstrebende Plattformen" gewidmet, weshalb das Team mehr auf Innovation als auf traditionellere und etablierte Systeme setzt. Débora Sofía Theaux Leutgeb, Leiterin von The Global Game Jam in der Region, wurde mit der Leitung betraut.

Die bemerkenswerteste Erwähnung der Ankündigung ist jedoch, dass die ersten Spiele aus Abylight Buenos Aires diesen Frühling (also in den nächsten drei Monaten) veröffentlicht werden, als Publisher und nicht als eigene Kreationen, wie wir wissen. Die genauen Titel sind derzeit unbekannt.

Der Schritt ist eindeutig strategisch, angesichts des Wachstums von Studios und Talenten in der LATAM-Region und der Tatsache, wie ihre Projekte immer weiter vorankommen. Studios wie Etermax und Titel wie Arranger, Despelote, Two Strikes sowie die kommenden Wind Runners und Sky Dust sind gute Beispiele dafür. Die Ankündigung erfolgt zufällig am selben Tag, an dem angebliche Nachrichten über The Wolf Among Us 2 durchgesickert sind, das Berichten zufolge in Argentinien neu gestartet wurde, aber a priori sind die beiden Geschichten nicht miteinander verbunden.

In diesem Zusammenhang wird Citadelum übermorgen, am 5. März, für PS5 und Xbox Series X/S erscheinen.