Das Street Fighter 6 -Team enthüllt die Geschichte hinter Tifas Aufnahme

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Mitten in all den Ankündigungen während der Summer Game Fest-Woche ist leicht zu erkennen, wie selbst Dinge, die normalerweise viel Aufmerksamkeit bekommen würden, nun in der Menge untergehen. Ein solches Beispiel ist die bevorstehende Rückkehr der Final Fantasy VII -Heldin Tifa, und wir sprechen hier nicht von Final Fantasy VII: Revelation, sondern von ihrem Auftritt in Street Fighter 6.

In einem Interview mit IGN erklärt Regisseur Takayuki Nakayama, dass Gespräche vor drei Jahren mit einem Freund begannen, der bei Square Enix arbeitet und ein Fan von Street Fighter ist. Sie wollten eine Zusammenarbeit schaffen, bei der eine Gastfigur wie eine natürliche Wahl erschien:

"Und etwa zu dieser Zeit war die Final Fantasy 7-Remake-Reihe sehr aktiv, und wenn man sich den Charakterhintergrund anschaut, eine Figur wie Tifa, die einen starken Kampfsport-Stil hat, dachten wir, dass das perfekt für Street Fighter 6 wäre. Das hat also irgendwie organisch dazu geführt, dass das passiert ist."

Produzent Shuhei Matsumoto erklärte außerdem den Prozess, einen so ikonischen Square Enix-Charakter in Street Fighter zu integrieren, und wies darauf hin, dass Final-Fantasy-Veteran Tetsuya Nomura selbst beteiligt ist:

"Viele Dinge wurden berücksichtigt, wie die Übertreibungen, die zum Beispiel bei einem Schlag oder Tritt nötig sind. Letztendlich wird das vom Team von Square Enix überprüft, einschließlich [Tetsuya] Nomura-san vom Final Fantasy 7 Team. Und sobald das genehmigt ist, liegt es an den Entwicklern auf Capcom-Seite, das in das Spiel einzubauen."

Sie erwähnen auch, dass wir in nächster Zeit kein Street Fighter 7 erwarten sollten. Der sechste Teil verkauft sich sehr gut, und der interne Plan war, das Spiel zehn Jahre am Laufen zu halten.