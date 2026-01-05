Das Streamen auf deinem Handy ist mit Shures neuem Mini-Mikrofon gerade einfacher geworden

HQ

Interessieren Sie sich dafür, die Welt des Vloggings und Livestreams zu erkunden, möchten aber kein Geld für eine teure Kamera und Audioausrüstung ausgeben? Falls ja, hat Shure kürzlich ein neues Gerät angekündigt, das die Inhaltserstellung unterwegs mit dem eigenen Smartphone als Basis erleichtert.

Während der CES stellte Shure das aktualisierte MV88 vor, ein Mini-Mikrofon, das nun eine USB-C-Verbindung unterstützt, sodass es direkt an Ihr Smartphone angeschlossen werden kann, um bessere Audioqualität aufzunehmen. Es bietet nicht nur diese Benutzerfreundlichkeit, sondern verfügt auch über eingebaute Überwachungssysteme, die es noch einfacher machen, das perfekte Audioniveau zu erzielen und gleichzeitig unerwünschte Hintergrundgeräusche zu entfernen. Wie Shure sagt, hat dieses Gerät "kein Setup, keine zusätzliche Ausrüstung, einfach einstecken und loslegen."

Es verfügt über fünf Quick-Start-Presets und bietet Optionen, sich mit dedizierten mobilen Apps für weitere Anpassungen zu verbinden. Was den Preis für dieses kleine Gerät angeht, kostet es Käufer 145 £, 159 $ oder 169 € und ist jetzt erhältlich.