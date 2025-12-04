Das Stranger Things Finale wird über zwei Stunden dauern

HQ

Wir wussten, dass wir einen Blockbuster und eine riesige letzte Staffel für Stranger Things erwarten konnten, mit einer Sammlung riesiger Episoden, die im Grunde Mini-Filme waren. Wir haben diesen Vorgeschmack im ersten Volume der fünften Staffel bekommen und wissen, dass wir Ähnliches für den zweiten Volume erwarten können, der am 25. Dezember debütiert. Aber was ist mit dem Finale am 1. Januar? Was hat das bereit?

Netflix hat die Laufzeit des Stranger Things Finale bestätigt und es wird ein Koloss sein. Das als Fernsehfolge zu bezeichnen, ist vielleicht übertrieben, da sie die Laufzeit von Filmen spiegeln wird, auch wenn es nicht die längste Folge der Serie sein wird...

Mit einer Laufzeit von 2 Stunden und 5 Minuten wird die Finale eine lange Folge sein, aber nicht die längste, da dieser Titel weiterhin an die Season 4 Finale geht, die 2 Stunden und 19 Minuten lang war. Wir werden erst wissen, was uns von dieser Folge erwartet, wenn die zweite Volume endet, aber eine vernünftige Vermutung ist, dass ein großer Kampf mit Vecna bevorsteht und wahrscheinlich eine Begegnung ist, bei der einige bekannte Gesichter den höchsten Preis zahlen werden...

