Das SteelSeries Arctis Nova 5 Wireless hat satte 60 Stunden Akkulaufzeit

SteelSeries stellt viele Headsets her, so viel ist wahr, aber wie erkennen Sie, welches das richtige für Sie ist? Nun, ein Blick auf unsere Quick Looks ist wahrscheinlich die beste Wahl, und in unserer neuesten Übersicht über ein SteelSeries-Headset haben wir das SteelSeries Arctis Nova 5 Wireless in die Hände bekommen.

Mit einem schönen und luxuriösen Design kann dieses kabellose Headset mit nahezu jedem Spielgerät verwendet werden, einschließlich PCs, PS5s, Switch-Konsolen, Meta Quest 2s und auch Mobilgeräten. Auch wenn der verwendete Dongle eine etwas seltsame Form hat, hält er mit einer vollen Ladung 60 Stunden.

Das ist ziemlich beeindruckend und bedeutet, dass Sie sich keine Sorgen machen müssen, dass Ihr Headset jedes Mal aufgeladen wird, wenn Sie es nicht verwenden. Schauen Sie sich den Quick Look unten an, um weitere Details zu erhalten: