Das steckt in der Founder's Edition von Google Stadia

Morgen startet Google Stadia in Deutschland und wir haben am Abend unsere initialen Eindrücke der Dienstleistung veröffentlicht. Wir konnten uns schon in der letzten Woche mit der Technik beschäftigen und haben einige Videoinhalte für euch am Start. Wenn ihr wissen wollt, was in der Founder's Edition steckt und wie das alles funktioniert, solltet ihr einen Blick in die folgenden beiden Videos werfen. Neben einem Unboxing-Video haben wir einen kleinen Guide vorbereitet, in der wir euch die Funktionsweise der Stadia demonstrieren.

